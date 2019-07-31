حل يُساعد رينارد على النجاح مع الأخضر

المواطن - محمد سمعه

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، أول أمس الاثنين، عن تعاقده مع المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني السابق للمنتخب المغربي، لتدريب الأخضر في تصفيات مونديال 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

وكشف الناقد الرياضي سعود الصرامي عن الحل الوحيد الذي يضمن لـ الفرنسي هيرفي رينارد نجاحه مع الأخضر خلال المرحلة المقبلة.

وقال سعود الصرامي: أتمنى من إدارة المنتخب السعودي القادمة أن تدعم المدرب في فرض شخصيته على الفريق.

وأضاف الصرامي: الإعلام المغربي قال بأن الدبلوماسية الزائدة لـ هيرفي رينارد أدت إلى فقدانه للسيطرة على نجوم المنتخب المغربي، ولكن الأمر سيكون سهلًا للمدرب الفرنسي مع لاعبي المنتخب السعودي؛ لأنهم ليسوا في موهبة نجوم المغرب، بالإضافة إلى أنهم لا يملكون السمعة الدولية والاحترافية مثل لاعبي المغرب.

وكان هيرفي رينارد اتُّهم بضعف شخصيته، والتي أدت إلى إقصاء المنتخب المغربي من ثمن نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، والتي أُقيمت في مصر وتُوج المنتخب الجزائري بلقبها يوم 19 يوليو الجاري على حساب منتخب السنغال.

وحقق هيرفي رينارد، لقبي كأس أمم إفريقيا مرتين كمدرب، مع منتخب زامبيا ومنتخب كوت ديفوار في عامي 2012 و2015 على الترتيب.

سعود الصرامي : اتمنى من إدارة المنتخب السعودي القادمة ان تدعم المدرب في فرض شخصيته على الفريق#الحصاد_الرياضي#المنتخب_السعودي pic.twitter.com/zxmvxHLDUd — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) July 29, 2019