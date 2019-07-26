حمدالله نصراويًا 3 سنوات قادمة

المواطن - مروة نبيل

نجح نادي النصر، اليوم الجمعة، في تجديد عقد نجم الفريق الأول لكرة القدم، المغربي عبدالرزاق حمدالله لمدة 3 سنوات قادمة.

وكان عبدالرزاق حمدالله قد وصل قبل عدة أيام إلى معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المقام حاليًا في البرتغال، بعد حصوله على فترة راحة.

وقدّم عبدالرزاق حمدالله موسمًا استثنائيًا مع النصر في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وحقق لقب هداف البطولة برصيد 34 هدفًا، وقام بصناعة أكثر من هدف.

وكسر حمدالله الرقم القياسي السابق لنجم نادي الاتحاد، حمزة إدريس بتسجيله لـ33، والذي ظل صامدًا لمدة 19 عامًا، ليصبح الهداف التاريخي لبطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويسعى حمدالله لمواصلة التألق مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الموسم الجديد، والحفاظ على لقب الدوري، والمنافسة على بطولة دوري أبطال آسيا 2019.