حمدالله يودّع سعود السويلم

المواطن - مروة نبيل

وجّه نجم نادي النصر، المغربي عبدالرزاق حمدالله رسالة إلى رئيس مجلس الإدارة السابق، سعود السويلم عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

ونشر حمدالله صورة له بصحبة السويلم، وعلّق عليها قائلًا: “لقد كنت لنا أخًا قبل أن تكون رئيسنا، شكرًا من القلب لرجل أسعد الأمة النصراوية، ولك كل الحب والتقدير”.

وكانت الهيئة العامة للرياضة قد كلفت سعود السويلم برئاسة نادي النصر، في مارس 2018، وأعلن الشهر الماضي اعتذاره عن الترشح بسبب ظروف خاصة، مكتفيًا بما قدّمه خلال الموسم الماضي.

وفاز صفوان السويكت برئاسة مجلس إدارة نادي النصر لمدة الأربع أعوام المقبلة، وتضمّ قائمته كلًا من سهيل القاسم، فهد الطيار، عبدالرحمن الشهري، سلمان الحلافي وناصر الجميد.