حمدالله يُحدد موعد انضمامه للمعسكر

المواطن - محمد سمعه

أعلن اللاعب المغربي عبد الرزاق حمدالله مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عن موعد انضمامه لمعسكر العالمي والمُقام حاليًا في دولة البرتغال.

وكتب حمدالله تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر قائلًا: بسم الله، نبدأ موسمًا جديدًا، اتفقت أنا وأخي عبد الرحمن الحلافي على إسعاد الجماهير العالمية، موعدنا يوم الاثنين في المعسكر إن شاء الله.

ومن المنتظر أن تعقد إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت اجتماعًا مع عبد الرزاق حمدالله، وذلك لمناقشة تحسين بنود عقده بما يتناسب مع توجهات العالمي خلال الفترة المقبلة.

وكان حمدالله أثار الجدل، وذلك بسبب تأخر انضمامه لمعسكر العالمي، حيث قيل إن المهاجم المغربي يفكر في مغادرة النصر والانضمام لأحد الأندية الإيطالية بسبب غضبه من التأخر في الحصول على مكافأة تتويج العالمي بلقب الدوري.

ويذكر أن نادي الكويت الكويتي، كان قد أبدى اهتمامًا كبيرًا بالتعاقد مع حمدالله في حال غادر النصر.

لم يشارك حمدالله مع منتخب المغرب في كأس أمم إفريقيا 2019 والتي أُقيمت في مصر، حيث استُبعد من قائمة أسود الأطلس والتي شاركت في البطولة.