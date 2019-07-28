حمدالله يُسجل في أصعب الظروف

المواطن - محمد سمعه

قدّم اللاعب المغربي عبد الرزاق حمدالله مهاجم نادي النصر أداءً أكثر من رائع خلال مباراة الأمس الودية ضد نادي إشتوريل برايا البرتغالي.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، حيث سجل عبد الرزاق حمدالله هدفَي نادي النصر في اللقاء.

نجح حمدالله في إثبات أنه قادر على التسجيل في أصعب الظروف، حيث مرّ بأزمة تأخر تجديد عقده مع النصر.

يبدو أن عقلية حمدالله الاحترافية والمثالية لم تتأثر بأزمة تأخر تجديد عقده مع النصر بالإضافة إلى شعوره بالغضب بسبب تأخر الإدارة السابقة في إعطائه الزيادة المالية التي طلبها.

سجل حمدالله هدفي النصر ضد فريق إشتوريل برايا البرتغالي، وأوصل رسالة لكل منافسيه في الدوري السعودي للمحترفين، أنه سيقاتل بقوة وذلك من أجل الفوز بلقب هداف الدوري السعودي للموسم الثاني على التوالي.

ويُذكر أن حمدالله أحرز 35 هدفًا في الدوري السعودي للمحترفين، بموسم 2018-2019، وكان سببًا مباشرًا في تتويج أصفر العاصمة بلقب دوري المحترفين على حساب الهلال الذي احتل المركز الثاني.

جدّد حمدالله عقده مع النصر لمدة ثلاث مواسم مقبلة مع الحصول على راتب سنوي قدره 25 مليون ريال.