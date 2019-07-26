حمد الله.. أرقامه الاستثنائية دفعت النصر للاحتفاظ به

المواطن - مروة نبيل

تألق المغربي عبدالرزاق حمد الله بشكل لافت مع النصر في منافسات الموسم الرياضي الماضي؛ ما دفع مجلس إدارة العالمي الجديد للاحتفاظ به لمدة 3 سنوات مقبلة.

حمد الله يُحطم الأرقام:

وقدم عبدالرزاق حمد الله موسمًا استثنائيًّا مع النصر في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ونجح في تسجيل 34 هدفًا ليحصد لقب الهداف في موسمه الأولى بالبطولة، وقام بصناعة أكثر من هدف.

وكسر المغربي حمد الله الرقم القياسي السابق لنجم نادي الاتحاد، حمزة إدريس بتسجيله لـ33، والذي ظل صامدًا لمدة 19 عامًا، ليصبح الهداف التاريخي لبطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وأصبح عبدالرزاق حمد الله أول لاعب من صفوف النصر يُحقق لقب هداف الدوري السعودي منذ 16 عامًا، كما أنه بات اللاعب الأكثر تسجيلًا في الفرق المختلفة خلال موسم الواحد، حيث هز شباك 14 فريقًا من أصل 15.

وبات حمد الله صاحب أطول سلسلة تهديفية في موسم رياضي واحد في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين برصيد 13 مباراة، وأحرز مرتين سوبر هاتريك ليكون أكثر لاعب يُحرز رباعية في مباراة واحدة بموسم واحد في البطولة.

وواصل حمد الله تألقه مع النصر في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وبات اللاعب الأكثر تسجيلًا للأهداف في موسم واحد برصيد 14 هدفًا.

وكلل المغربي عبدالرزاق حمد الله مجهوده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بالتتويج بالنسخة الاستثنائية من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والفوز بجائزة أفضل لاعب والحذاء الذهبي “الهداف”.