حمزة إدريس بعد رحيله: أُغادر موقعي بعد خدمة وطني الغالي

المواطن - محمد سمعه

حرص حمزة إدريس المشرف على المنتخبات السنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم سابقًا على توجيه رسائل عديدة، بعد انتخاب مجلس إدارة جديد لـ الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل.

وكتب حمزة إدريس العديد من التغريدات عبر حسابه الرسمي في تويتر قائلًا: بعد أن تشرفت في الفترة الماضية بخدمة وطني الغالي من خلال الإشراف على المنتخبات أغادر موقعي بشكل رسمي مع تمنياتي لأخي وصديقي الغالي ياسر المسحل ومجلس إدارته الموقرين بالتوفيق والنجاح وفقكم الله جميعا قلبي معكم.

وأضاف إدريس: وأنا أغادر موقعي أحب أن أقدم شكري الخاص والكبير لمعالي المستشار تركي آل الشيخ الذي شرفني بثقته الغالية على تولي هذا المنصب، تعجز الكلمات عن شكرك حفظك الله.

وتابع المشرف السابق على المنتخبات السنية: وأنا أغادر موقعي في الإشراف على المنتخبات السنية أقدم جزيل الشكر لجماهير الكرة السعودية عامّة على الدعم الكبير والنصائح فقد كنتم السبب الحقيقي وراء الاستفادة بآرائكم سواءً في النقد الإيجابي أو السلبي وتمنياتي لمنتخباتنا الوطنية بالتوفيق في المناسبات القادمة ودام الجميع بخير.

وأكمل حمزة إدريس رسائله قائلًا: وأنا أغادر موقعي في الإشراف على المنتخبات السنية أقدم شكري الجزيل إلى سمو رئيس الهيئة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على الدعم الكبير الذي وجدته خلال الفترة الماضية مع تمنياتي الكبيرة له بمزيد من التوفيق والنجاح.

وقال حمزة إدريس: وأنا أغادر موقعي في الإشراف على المنتخبات السنية أتقدم بجزيل الشكر للجميع إخواني الأبطال في الأجهزة الإدارية والفنية والطبية وأبنائي اللاعبين على التعاون الكبير والإخلاص في العمل لخدمة وطننا الغالي فقد كنتم خير سند ومعين لي بعد الله عز وجل وأتمنى لكم التوفيق في المهمات القادمة.