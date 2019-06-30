حميدتي يتهم قناصة مندسين باستهداف المتظاهرين السودانيين وقوات الدعم

المواطن - متابعة

اتهم نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، من وصفهم بالقناصة المندسين، باستهداف المحتجين وقوات الأمن خلال الاحتجاجات الدائرة ضد المجلس لمطالبته بتسليم السلطة للمدنيين.

وقال في خطاب شعبي بمحافظة شرق النيل شرق العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم: “حذرنا أمس من أن القوات مهمتها حماية المسيرة، لكننا لا نضمن المندسين”، مضيفًا أن هناك قناصين استهدفوا 3 من أفراد الدعم السريع ونحو 5 أو 6 من المدنيين أمام السلاح الطبي ومركز الشباب، مبينًا أنه سيتم القبض عليهم وتقديمهم للعدالة.