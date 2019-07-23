حيادية الجزيرة الكاذبة يفضحها تسجيل!

المواطن - الرياض

سخر الإعلامي المصري محمد عبدالرحمن من عدم تطرق قناة الجزيرة إلى المكالمة التي نشرتها نيويورك تايمز، وتكشف تورط قطر في تفجيرات إرهابية بالصومال.

والمكالمة يدور الحديث فيها بين سفير قطر بمقديشو ومُمول صديق أمير قطر تميم بن حمد، موضحًا أن هذا التسجيل أعرضت عنه الجزيرة؛ لأن إذاعة التسريبات كلها (سبق إعلامي)، ما عدا تلك الفاضحة لإجرام قطر، فإن تناولها ينافي (ميثاق الشرف الإعلامي)!

وكشفت صحيفة “نيويورك تايمز” عن تورط قطر في تفجيرات شهدتها العاصمة الصومالية مقديشو؛ بغية تعزيز مصالح الدوحة في ذلك البلد المنكوب بالإرهاب والحروب.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أنها حصلت على تسجيل صوتي للسفير القطري حسن بن حمزة هاشم يؤكد تورط الدوحة في تفجيرات بمقديشو نفذتها عناصر إرهابية متطرفة لدعم وتعزيز مصالح قطر، بحسب “سكاي نيوز”.