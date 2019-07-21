حيلة تقنية ساعدت إيران في احتجاز الناقلة البريطانية

المواطن - متابعة

تبحث أجهزة المخابرات الخارجية في بريطانيا في إمكانية لجوء إيران إلى تكنولوجيا روسية، خلال عملية احتجاز ناقلة نفط تحمل علم المملكة المتحدة، يوم الجمعة الماضي.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن جهاز المخابرات الخارجية لبريطانيا المعروف بـMI6، ووكالة مكاتب الاتصالات الحكومية تجريان تحقيقاً بشأن حيلة تقنية ساعدت على الاحتجاز.

وأوضح المصدر أن وكالتي الاستخبارات البريطانيتين، تحققان فيما إذا كانت إيران قد ضللت إشارات نظام تحديد المواقع “جي بي إس”، لأجل للتمويه واستدراج الناقلة البريطانية صوب “مياه خطيرة”.

وكانت بريطانيا قالت في وقت سابق اليوم إن حادث احتجاز الناقلة البريطانية جزء من تحدٍّ جوسياسي أوسع تواجهه إيران مع الغرب.

ووصفت بريطانيا الحادث بأنه خطوة عدائية.