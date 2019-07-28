خادم الحرمين يتلقى العزاء من ملكي البحرين والأردن في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز

المواطن - واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اليوم برقية تعزية من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – .

وأعرب جلالته عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود، سائلًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.

كما تلقى – أيده الله – برقيتي تعزية من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين و من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين عبرا فيهما عن أحر تعازيهما وصادق المواساة بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود, سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته.

كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقيتي تعزية ومواساة مماثلتين من سمو رئيس الوزراء بمملكة البحرين وسمو ولي عهد مملكة البحرين أعربا فيهما عن خالص تعازيهما ومواساتهما بوفاة الفقيد الراحل.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – برقية عزاء من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – .

وأعرب جلالته عن أصدق التعازي والمواساة باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها بهذا المصاب، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، وأن يلهم خادم الحرمين الشريفين والأسرة المالكة والشعب السعودي جميل الصبر وحسن العزاء .