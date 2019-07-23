خارجية فرنسا: على إيران خفض التصعيد

المواطن - الرياض

أكدت الخارجية الفرنسية، أنه على إيران القيام بالخطوات الضرورية لخفض التصعيد في المنطقة العربية، وتحديدًا الخليج.

وأضافت الخارجية الفرنسية أنه تم التأكيد لمساعد وزير خارجية إيران عباس عراقجي على ضرورة الالتزام بالاتفاق النووي، وذلك خلال المباحثات الثنائية بين البلدين.

في وقت سابق، أوجز وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، الخطط المتوقعة لمواجهة إيران في المستقبل القريب، أمام البرلمان بعد اجتماع لجنة الطوارئ التابعة للحكومة، والتي ناقشت رد فعل لندن بشأن الاستيلاء على ناقلة ستينا إمبيرو، يوم الجمعة، من قبل الحرس الثوري الإيراني.

وقال هانت: “بموجب القانون الدولي، لم يكن لإيران الحق في عرقلة مرور السفينة، ناهيك عن الصعود إليها”، واصفًا تحركات إيران بـ”القرصنة الدولية”.

وأضاف هانت: “سنسعى الآن إلى تشكيل تحالف مهمته توفير حماية بحرية بقيادة أوروبية لدعم المرور الآمن للطاقم والبضائع في هذه المنطقة الحيوية”.

ويشير الإعلان البريطاني إلى تحول محتمل من حلفاء واشنطن الأوروبيين الرئيسيين، والذي قد يطلبون من الولايات المتحدة تعزيز وجودهم العسكري في الخليج.

وليس من الواضح مدى التأثير الذي قد يكون لبريطانيا في أوروبا بالنظر إلى أنها على وشك أن يكون لديها رئيس وزراء جديد، حيث من المتوقع أن يكون بوريس جونسون، هو من يقود المفاوضات مع بروكسل بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي، والمعروف عالميًّا باسم البريكست.