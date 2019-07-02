خالد البلطان يدشن مشروع 1000 لاعب ولاعبة

المواطن - مروة نبيل

دشن رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، خالد البلطان، مساء اليوم الثلاثاء، مشروع 1000 لاعب ولاعبة للعبة التايكوندو بالنادي، الذين ستحتضنهم وتأهلهم مدرسة الليوث المزمع تدشينها قريبًا.

وكرم الرئيس الشبابي لاعبي فريق التايكوندو بالنادي الفائزين بكأس التفوق لعام 2019 للمرة الخامسة، ولحصولهم على كأس رئيس الهيئة العامة للرياضة، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للنادي خليف الهويشان، وأعضاء مجلس الإدارة وعدد من الجماهير وأسر اللاعبين.

واستعرض خلال الحفل مسيرة فريق التايكوندو والإنجازات التي حققها لاعبوه داخليًّا وخارجيًّا من خلال مشاركتهم مع منتخب المملكة في المسابقات القارية والدولية.

وأثنى البلطان على الإنجازات التي حققها الفريق بقيادة المدرب الوطني فهد الدويسان، مؤكدًا أن هذه الإنجازات تعد فخرًا للوطن ونادي الشباب، مشيدًا باللاعبين وإصرارهم على تحقيقها.

وقال: “نتشرف بالإنجازات التي حققها اللاعبون؛ فهم يستحقون التكريم وأكثر من ذلك؛ لأنهم قدموا لنا إنجازات كبيرة أسعدتنا وشرفتنا”، مؤكدًا حرصهم على تطوير اللعبة وإنشاء مدرسة بالنادي ليكون منارة في لعبة التايكوندو، وتسهم في تطوير الفريق من أجل الوصول إلى المنافسات العالمية وتحقيق بطولات جديدة.