خالد الفيصل يستعرض خطة مستشفيات القوات المسلحة خلال الحج

المواطن - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، مدير إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالطائف اللواء الدكتور ياسر بابعير.

واستمع سموه إلى إيجاز عن خطة مستشفيات القوات المسلحة خلال حج العام الحالي، التي تشمل رفع الطاقة السريرية في المشاعر المقدسة إلى 653 سريراً، واستحداث مستشفى متنقل في مشعر مزدلفة بسعة 50 سريراً، إضافة إلى الثلاثة مستشفيات السابقة في المشاعر، أيضا زيادة المراكز الإسعافية لتصبح 25 مركزاً.

وفي ختام اللقاء تسلّم أمير منطقة مكة المكرمة تقريراً عن أعمال المستشفيات القوات المسلحة خلال موسم حج العام الماضي.