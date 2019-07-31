خالد بن سلطان يشيد بدعم وزير الداخلية لـ رالي عسير

المواطن - حسن عسيري - أبها

ثمّن صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية دعم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية للرياضة ومنها رياضة السيارات.

كما أشاد الفيصل بموافقة وزير الداخلية على مشاركة فريق الأمن العام للسيارات والدراجات النارية ضمن منافسات رالي عسير الجولة الافتتاحية لبطولة السعودية للراليات الصحراوية والتي تأتي مواكبة لأهداف الرؤية الحكيمة وتحقيقاً لطموحاتها والتي رسمها عرّاب النهضة التنموية في المملكة ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود “حفظه الله”.

وعبّر الفيصل كذلك عن شكره وتقديره لمدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي لاهتمامه وإشرافه المباشر ومتابعته لكافة المتعلقات بمشاركة الفرق الرياضية التابعة للأمن العام في جميع المحافل الوطنية والدولية.

وأكّد أن الرياضة ومهام رجال الأمن العام مكملانِ لبعضهما البعض باعتبار الرياضة جزءاً من التأهيل المهني والتدريبي، لافتاً إلى أن محبي الرياضة ومنها رياضة السيارات يتطلعون لمتابعة مهارات ومواهب أعضاء الفريق من منسوبي الأمن العام وكافة القطاعات الأخرى وما يمتازون به من قدرات لرفع اسم المملكة عالياً في كافة المحافل الدولية.

الجدير بالذكر أن فريق الأمن العام للسيارات والدراجات النارية حقق نتائج مميزة خلال مشاركته الأولى في رالي حائل الدولي ٢٠١٩م، أبرزها تحقيق المركز الأول في فئة T2 والمركز الثاني في فئة T3، كما حصل أحد أعضائه على لقب أفضل متسابق في البطولة.

الفحص الفني

من جهة أخرى اجتاز المشاركون في رالي عسير الجولة الافتتاحية لبطولة السعودية للراليات الصحراوية 2019، والذي سيقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير ويستمر حتى الثالث من شهر أغسطس، الفحص الفني لمركباتهم بنجاح.

وأشرفت اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية على عملية الفحص الفني بالكامل في المعهد الصناعي الثانوي بمدينة أبها، وذلك استعداداً لانطلاق المرحلة الاستعراضية والتي ستقام يوم غد الخميس الموافق 1 أغسطس.

وبهذه المناسبة أوضح ريان خريشي المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية أن الفحص الفني للمركبات أهم خطوة قبل انطلاق الرالي وذلك للتأكد من المواصفات ومطابقة المركبات لقوانين وشروط المشاركة.

وقال: الهدف من هذه الخطوة التأكد من إجراءات السلامة للمشاركين لسلامتهم وسلامة من معهم وفق الأنظمة التي حددها الاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، متمنياً التوفيق والسلامة لجميع المشاركين.

يُشار إلى أن حفل انطلاق الرالي سيقام في حديقة المشهد بأبها ويشارك فيه 45 سائقاً.