خالد عبدالرحمن لـ”المواطن” : أنتم واجهة مشرفة لعملكم واسمكم كصحيفة

المواطن – فهد القحطاني - النماص

انطلقت حفلات النماص مساء الخميس على مسرح المركز الحضاري بمحافظة النماص برعاية هيئتي الترفيه والثقافة خلال صيف١٤٤٠هـ وبتنظيم من شركة بنش مارك المنظمة للحفل.

وكانت الحفلة الأولى مساء البارحة وأحياها كلٌّ من الفنانينِ جابر الكاسر وخالد عبدالرحمن حيث قدّما عددًا من الأغاني الجميلة التي نالت استحسان الحضور الجماهيري الكبير من الجنسين.

وستكون الحفلة الثانية مساء الليلة ويحييها كلٌّ من الفنانين عبادي الجوهر ورابح صقر على نفس المسرح الذي تم تجهيزه لسعة 4 آلاف ضيف من ضيوف الحفلات الفنية.

وفي لقاء حصري لـ “المواطن” مع الفنان خالد عبدالرحمن أبدى إعجابه وسعادته بما شاهده من تنظيم وحضور جماهيري كبير وقدم شكره لـ “الموطن” على تغطيتها للحفل.

وقال خالد عبدالرحمن :” جهودكم مثمرة وأنتم واجهة مشرفة لعملكم واسمكم”.



