خبير عالمي لـ “المواطن”: المملكة تسير على الخطى الصحيحة

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

حظيت المملكة على مدار الأسابيع القليلة الماضية بإشادة واسعة من جانب خبراء الاقتصاد الدوليين بشأن أدائها الرفيع بالعديد من القطاعات ذات التأثير الضخم في نسق الاقتصاد السعودي، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، والذي يعد أكبر هيئة معنية بالاقتصاد العالمي.

توقعات صندوق النقد

وقال صندوق النقد الدولي في تقرير خاص، إن الاقتصاد غير النفطي للمملكة سينمو بنسبة 2.9% مدعومًا بالإنفاق الحكومي والإصلاحات الاقتصادية، في حين أن إجمالي الناتج الاقتصادي سوف يتسارع في عام 2020 بعد تراجع هذا العام بسبب انخفاض إنتاج النفط.

وأكد صندوق النقد الدولي، أنه من المتوقع أن يتوسع أكبر اقتصاد المملكة، وهو الأكبر في العالم العربي إلى 3 % خلال عام 2020، مرتفعًا عن النمو المتوقع بنسبة 1.9% هذا العام، حيث تواصل البلاد تنفيذ أجندة الإصلاح.

إشادة دولية

وفي تصريحات خاصة لـ”المواطن“، أكد غياث نقشبندي، الأستاذ في كلية العلوم التجارية، والأستاذ الزميل في كلية العلاقات الدولية، والأستاذ الزميل في برنامج دراسات العالم العربي في كلية الآداب والعلوم بالجامعة الأمريكية في واشنطن، أن التوقعات الدولية تؤكد أن المملكة تسير على الخطى الصحيحة لتحقيق رؤية 2030.

وقال نقشبندي: “مما لا شك فيه، أن حديث صندوق النقد الدولي أشار إلى تطور كبير في الاقتصاد السعودي، حيث توقع أن يصل نمو القطاعات غير النفطية في مستوى من 3 إلى 3.25%، بينما يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة 2.5%”.

وأوضح نقشبندي أن تلك المعدلات تؤكد سير المملكة في الطريق الصحيح على مستوى تحقيق رؤية 2030، مؤكدًا أن هذه المؤشرات جيدة وتدعم خطة المملكة في تنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل جديدة.