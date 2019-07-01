خربين وأشرف يغيبان عن معسكر الهلال

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الهلال عن غياب ثنائي الفريق الأول لكرة القدم السوري عمر خربين وأيمن أشرف عن معسكر الزعيم في النمسا، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

وأكد نادي الهلال، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن إجراءات إصدارة تأشيرة السفر دون مرافقة الثنائي عمر خربين وأحمد أشرف لبعثة الفريق الأول لكرة القدم التي ستُغادر إلى النمسا.

ومن المُقرر أن يحتضن مقر نادي الهلال في الرياض تدريبات الثنائي عمر خربين وأحمد أشرف، بداية من يوم غد الثلاثاء، على أن يلتحقا ببعثة الزعيم فور انتهاء إجراءات سفرهما.

وسيُغادر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى النمسا، فجر يوم الثلاثاء، وسيستمر المعسكر حتى يوم 23 من شهر يوليو الجاري، وسيخوض الزعيم خلاله عدد من المباريات الودية.

قائمة الهلال في معسكر النمسا:

وجاءت قائمة الهلال في معسكر النمسا كالتالي؛ عبدالله المعيوف، محمد البريك، كارلوس إدواردو، ألبرتو بوتيا، علي آل بليهي، سلمان الفرج، عبدالله عطيف، سيباستيان جيوفينكو، محمد الشلهوب، ياسر الشهراني، حسن كادش، ديجينك، عمر عبدالرحمن عموري ومحمد جحفلي.

كما تواجد أيضًا كل من؛ ناصر الدوسري، عبدالله الحافظ، بافيتيمبي جوميز، نواف العابد، جوناثان سوريانو، علي الحبسي، هتان باهبري، محمد كنو، سالم الدوسري، محمد الواكد، عبدالرحمن اليامي، متعب المفرج، محمد الدوسري، خالد آل جبيع، نواف الغامدي وذعار العتيبي.