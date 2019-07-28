خريجو السياحة بدون تعيين.. قصص لمعاناة شباب يبحث عن الأمل

المواطن - الرياض

يعاني خريجو تخصص السياحة من التعيين في وظائف تناسب مؤهلاتهم، بعد سنوات الدراسة والجد والاجتهاد، خاصة بعد فصل الآثار عن السياحة.

وتفاعل العديد من الخرجين عبر وسم “خريجين السياحة بدون تعيين”، حيث عبروا عن معاناتهم في سبيل البحث عن فرصة عمل يشاركون من خلالها في مسيرة البناء والتنمية التي يشهدها الوطن في شتى المجالات.

سأحكي لكم معاناتي

وروى ناصر الحازمي قصته في سبيل البحث عن العمل بعد التخرج بقوله “سأحكي لكم معاناتي في التخصص السياحة والآثار اخترت هالتخصص كونه جديد في جامعة جازان لكن للأسف لا أجد وظيفه في القطاع السياحي”.

وأضاف الحازمي “الآن تم فصل الآثار عن السياحة وشهادتنا أصبحت غير مهمة حسبي الله ونعم الوكيل”.

لا يوجد وظيفة بشهادتي

وتفاعل عبدالله مع الوسم بقوله “ذهبت إلى أحد الفنادق، وواجهت تعقيدات كبيرة في المقابلة وفي النهاية قال الله يرزقك لا يوجد وظيفة بشهادتك وتوجهت الى جميع فنادق جازان وللأسف كان بعض الرد قاسياً”.

وغرد عامر التليدي قائلاً: “ومن المؤسف جداً وقبل أسبوع تقريبا وضمن مشروع نيوم طالبين خريجين ثانوي لكي يتم ابتعاثهم للخارج وتدريبهم في مجال السياحه والآثار وتم تهميش الخريجين والمتخصصين والجاهزين للعمل في هذا المجال!!!!”.

استحداث تخصص دون وظائف!

وتفاعل جلال المبارك مع الوسم بقوله “من العجيب استحداث تخصص دون وجود وظائف له، ان لم تكن له حاجة في سوق العمل فلماذا التكلف وفتح تخصص واعداد خطة واستقدام اساتذة، وان كانت له حاجة فلماذا لم يتم توظيف الخريجين”.

وقال نواف العريفي “خريجي السياحة والآثار عاطلين منذ ٦سنوات من التخرج لا تقبلهم اي جهة حكومية فالمملكة مهمّشين من قِبل هيئة السياحة ووزارة الخدمة المدنية”.