خسائر فادحة لنجم البرازيل السابق

المواطن - محمد سمعه

غرق اللاعب البرازيلي كافو نجم منتخب البرازيل ونادي ميلان الإيطالي السابق في الديون، مما سبّب له خسائر فادحة في أملاكه العقارية.

وقالت صحيفة Folha de S.Paulo البرازيلية، أن الديون تراكمت على كافو مما اضطره إلى خسارة خمسة من عقاراته السكنية.

وتُشير التقارير الإخبارية إلى أن كافو مُهدد هو زوجته بفقدان ملكية 15 عقاراً بسبب أزمة الديون المتراكمة.

وتحدّث كافو في تصريحات صحافية عن أزمة الديون قائلًا: إنها مشكلتي الخاصة وأنا مستعد للتخلي عن أملاكي وعن منزلي وسيارتي، يمكنني التخلي عن كل شيء وذلك من أجل تسديد كافة الديون.

ولعب كافو مع ناديي ميلان وروما في إيطاليا 400 مباراة بين عامي 1997 و 2008 وحصل على لقب الدوري الإيطالي مرتين ولقب دوري أبطال أوروبا مع الميلان.

ويُعد كافو اللاعب الوحيد في تاريخ كرة القدم والذي شارك في ثلاث مباريات نهائية في بطولة كأس العالم، حيث شارك في نهائي مونديال 1994 و 1998 و 2002.