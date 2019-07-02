خطة بديلة لـ النصر بعد القرار المُفاجئ

المواطن - محمد سمعه

قرر اللاعب السنغالي مباي دياني البقاء في صفوف نادي غلطة سراي التركي وعدم الانضمام لنادي النصر، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وجاء قرار المهاجم السنغالي لشعوره بالارتياح بالتواجد في الدوري التركي، كذلك يرغب دياني في الانتقال لأحد الأندية الأوروبية بعد نهاية رحلته مع غلطة سراي.

النصر يسابق الزمن:

ومع اهتمام نادي الكويت الكويتي بضم المهاجم المغربي عبدالرزاق حمد الله، أصبح النصر يُسابق الزمن، وذلك من أجل البحث عن مهاجم جيد كصفقة بديلة بدلًا من ضم مباي دياني، بالإضافة إلى العمل على تحسين بنود عقد اللاعب حمد الله؛ لإقناعه بالبقاء في صفوف العالمي.

وبسبب تذبذب مستوى اللاعب النيجيري أحمد موسى، أصبح النصر يُفكر وبكل قوة في التعاقد مع مهاجم آخر قوي يُعزز الخطوط الأمامية رفقة حمد الله استعدادًا للموسم الجديد.

وترددت أنباء حول اقتراب أحمد موسى من العودة للدوري الإنجليزي قبل انطلاق موسم 2019-2020.

ويذكر أن أحمد موسى يُشارك مع منتخب نيجيريا حاليًّا في بطولة كأس أمم إفريقيا والمُقامة في مصر.

وكان النصر أبدى استعداده للتنافس مع جاره نادي الهلال من أجل التعاقد مع اللاعب التونسي فرجاني ساسي لاعب الزمالك المصري في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وحصد النصر لقب دوري المحترفين في الموسم الماضي برصيد 70 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن نادي الهلال صاحب المركز الثاني.