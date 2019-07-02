خطة جديدة من ريال مدريد لضم نجم فرنسا

المواطن - محمد سمعه

يتطلّع نادي ريال مدريد الإسباني للتعاقد مع الفرنسي بول بوغبا لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعد طلب من الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية إن ريال مدريد يُفكر في التضحية بأحد نجومه مع دفع مبلغ مالي جيد لـ مانشستر يونايتد للموافقة على بيع بوغبا.

ويُخطط ريال مدريد لوضع الويلزي جاريث بيل في صفقة تبادلية مع مانشستر يونايتد للتعاقد مع بوغبا.

وكان زيدان، أخبر اللاعب جاريث بيل بأنه لن يكون ضمن مخططات ريال مدريد في الموسم الجديد 2019-2020.

ويُذكر أن نادي مانشستر يونايتد كان حدّد سعر بيع جاريث بيل والمُقدر بـ150 مليون جنيه إسترليني.

وانضم جاريث بيل لـ صفوف ريال مدريد في عام 2013 قادمًا من نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

وتُوج بول بوغبا، مع المنتخب الفرنسي بلقب كأس العالم صيف عام 2018 بعد الفوز في المباراة النهائية على حساب منتخب كرواتيا.