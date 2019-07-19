خطة جديدة من يوفنتوس لضم بوغبا

المواطن - محمد سمعه

قدم نادي يوفنتوس الإيطالي عرضًا مغريًا إلى إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، وذلك من أجل التعاقد مع اللاعب الفرنسي بول بوغبا خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكان بوغبا كشف عن رغبته في الرحيل عن صفوف نادي مانشستر يونايتد في صيف العام الجاري.

وقالت صحيفة كوريري ديللو سبورت الإيطالية: إن يوفنتوس مستعد للتخلي عن البرتغالي جواو كانسيلو والبرازيلي دوجلاس كوستا والفرنسي بليز ماتويدي لصالح مانشستر يونايتد مع دفع مبلغ مالي للنادي الإنجليزي من أجل التعاقد مع بوغبا.

وكان مانشستر يونايتد طلب الحصول على 170 مليون جنيه إسترليني من أجل بيع بوغبا، وهذا ما جعل نادي ريال مدريد الإسباني يفكر في الانسحاب من الصفقة.

ويذكر أن بوغبا كان انضم لصفوف فريق مانشستر يونايتد في صيف عام 2016، قادمًا من صفوف فريق يوفنتوس الإيطالي مقابل 89 مليون جنيه إسترليني.

وفاز بوغبا بلقب كأس العالم عام 2018 مع المنتخب الفرنسي في المباراة النهائية ضد منتخب كرواتيا.