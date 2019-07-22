خطة ذكية من يوفنتوس لضم نيمار

المواطن - محمد سمعه

كشف نادي يوفنتوس الإيطالي، عن خطته من أجل التعاقد مع اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية نقلًا عن شبكة جول الرياضية إن يوفنتوس سيعرض على باريس سان جيرمان، التعاقد مع الفرنسي بليز ماتويدي والأرجنتيني باولو ديبالا مع مبلغ مالي وذلك من أجل ضم نيمار.

وسيدخل يوفنتوس في منافسة شرسة مع نادي برشلونة الإسباني وريال مدريد الإسباني لضم نيمار خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وصرّح نيمار مرارًا وتكرارًا في الفترة الأخيرة، عن رغبته في مغادرة باريس سان جيرمان، كما دخل اللاعب البرازيلي مؤخرًا في صدام مع ناصر الخليفي رئيس مجلس إدارة باريس سان جيرمان.

وكان نيمار انضم لـ صفوف فريق باريس سان جيرمان في صيف 2017 من برشلونة مقابل 222 مليون يورو.