خطوات حذف بيانات الكمبيوتر قبل بيعه

المواطن - متابعة

شدد المكتب الاتحادي لأمان تكنولوجيا المعلومات على أهمية حذف البيانات بشكل آمن قبل بيع الكمبيوتر القديم؛ لمنع وقوعها في يد المالك الجديد.

وأوضح الخبراء الألمان أن حذف البيانات من نظام التشغيل عبر سلة المهملات أو تهيئة الذاكرة غير كافٍ، ويجب التخلص من البيانات المخزنة على الأقراص الصلبة العادية (HDD) ببرامج متخصصة مثل برنامج DBAN، بفضل كتابة فوقية على القرص لحجب المعطيات.

أما في الأقراص الصلبة الحديثة (SSD) و(SSHD)، فيجب تنفيذ الأمر (Secure Erase)، الذي يطلق الحذف المدمج في القرص الصلب، وفي نطاقات الذاكرة التالفة.

وإذا لم يعمل الأمر (Secure Erase) مع برنامج إدارة القرص الصلب الأصلي، يجب استخدام برامج بديلة مثل برنامج (Parted Magic).

ومن ناحية أخرى، أشار الخبراء الألمان إلى أن إرجاع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية إلى إعدادات المصنع لا يكفي لمسح الذاكرة بأمان.

ولمنع استعادة البيانات مجددًا، يجب تفعيل تشفير البيانات في إعدادات الجهاز، لمنع استعادة البيانات بعد إرجاع الجهاز إلى إعدادات المصنع.

وإذا كان الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي لا يدعم تشفير البيانات، يجب حذف البيانات أولًا، ثم ملء الذاكرة بالكامل ببيانات غير مهمة مثل فيديو للجدران، وحذف الذاكرة مجددًا وإرجاع الهاتف الذكي إلى إعدادات المصنع.