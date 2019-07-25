خطوة تدل على قُرب بقاء نيمار في باريس

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن القميص الاحتياطي للفريق الأول لكرة القدم لموسم 2019/ 2020، وظهر في مقدمة اللاعبين النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وأكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن ظهور نيمار في الحملة الترويجية لقميص باريس سان جيرمان الجديد، يُعد مؤشرًا قويًا على بقاء النجم البرازيلي في صفوف الفريق الفرنسي خلال منافسات الموسم المقبل.

ويبدو أن اختيار باريس سان جيرمان للنجم البرازيلي نيمار من أجل الدعاية لقميصه الجديد، لقطع أي شكوك تتعلق بمستقبله.

ويسعى نادي برشلونة الإسباني للتعاقد مع البرازيلي نيمار خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ولكن إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي تُمانع الصفقة.