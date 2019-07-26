خطوة تدل على قُرب رحيل لوكاكو عن يونايتد
خلال فترة الانتقالات الصيفية

خطوة تدل على قُرب رحيل لوكاكو عن يونايتد

2019/07/26
الساعة 6:07 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

أصبح البلجيكي روميلو لوكاكو قريبًا من الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحيفة “الديلي ميل”، أن لوكاكو غادر معسكر فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، وعاد إلى بلجيكا، من أجل الاجتماع بوكيل أعماله من للانتهاء من إجراءات رحيله عن الشياطين الحمر.

وتواجد لوكاكو في قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، التي سافرت إلى الجولة التحضيرية الآسيوية، ولكنه لم يشارك في المباريات الودية بداعي الإصابة.

وارتبط اسم لوكاكو بالرحيل إلى صفوف إنتر ميلان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث يرغب المدرب الجديد للفريق الإيطالي، أنطونيو كونتي في الحصول على خدماته.

وأشارت تقارير صحافية إلى أن نادي مانشستر يونايتد يرغب في بيع لوكاكو مقابل 85 مليون يورو، فيما أبدى إنتر ميلان استعداده لدفع 70 مليون يورو، بجانب مكافآت أخرى، لضمه على سبيل الإعارة مع الالتزام بشرائه بشكل نهائي.



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