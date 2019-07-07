خطوة تفصل الأخضر عن التتويج باللقب الآسيوي

المواطن - مروة نبيل

نجح المنتخب السعودي تحت 16 عامًا في الفوز على نظيره السوري، اليوم الأحد، ليقترب كثيرًا من الفوز بلقب بطولة غرب آسيا 2019.

وتحتضن الأردن منافسات بطولة غرب آسيا للناشئين 2019، خلال الفترة من الأول من يوليو وحتى الحادي عشر من الشهر ذاته.

وتألق المنتخب السعودي للناشئين ضد نظيره السوري اليوم، ونجح في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف دون رد، سجلها وليد عياش، صالح برناوي وفواز المطيري في الدقائق 15، 65 و90.

وأصبح الأخضر على بُعد خطوة من التتويج بلقب بطولة غرب آسيا للناشئين 2019، وذلك في حالة فوزه على منتخب الأردن في المباراة المقرر إقامتها، يوم الثلاثاء المقبل.

وقدم الأخضر أداء مميزًا في بطولة غرب آسيا 2019، حيث فاز على العراق بهدف نظيف، واكتسح الكويت بنتيجة 6/1، ليتصدر مجموعته بالعلامة الكاملة، قبل أن يواجه سوريا اليوم، ويقترب من التتويج باللقب.