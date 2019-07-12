خطوة تُقرب دي ليخت من يوفنتوس

المواطن - مروة نبيل

أصبح نجم نادي أياكس أمستردام والمنتخب الهولندي الأول، ماتياس دي ليخت، على بُعد خطوة من الانضمام بشكل رسمي إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت صحيفة “سبورت” الكتالونية، إلى أن دي ليخت لن يسافر مع بعثة أياكس أمستردام إلى النمسا، من أجل المشاركة في المعسكر الإعدادي لمنافسات الموسم الرياضي الجديد.

وشدد الصحيفة الكتالونية على أن دي ليخت سيطير إلى إيطاليا خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل توقيع عقود انضمامه رسميًّا لصفوف نادي يوفنتوس، وتقديمه للجماهير.

وأكدت الصحيفة الكتالونية، أن يوفنتوس توصل لاتفاق مع أياكس أمستردام، لضم دي ليخت مقابل 70 مليون يورو، بعدما رفض النادي الهولندي العرض الأول والذي بلغت قيمته 50 مليون يورو فقط.

وأضافت: “في ظل حرص يوفنتوس على إتمام الصفقة لصالحه، وفي أسرع وقت ممكن، رفع عرضه حتى يتوافق مع مطالب أياكس”.

وكان نادي يوفنتوس الإيطالي قد أنهى اتفاقه مع المدافع الهولندي الدولي دي ليخت، صاحب الـ19 عامًا، حول كافة الأمور المتعلقة بالعقد من حيث المدة وقيمة التعاقد.