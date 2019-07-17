خطوة ذكية تُريح اتحاد القدم

المواطن - محمد سمعه

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم، برئاسة ياسر المسحل، في وقت سابق، إجراء بعض التعديلات قبل انطلاق الموسم الجديد 2019-2020.

وكان اتحاد القدم قرر في اجتماعه الأول وضع مسألة تحديد موعد مباريات الدوري السعودي للمحترفين في يد رابطة دوري المحترفين.

وفي السياق ذاته، قال نعيم البكر رئيس لجنة المسابقات في تصريح تلفزيوني: يُوجد مجلس إدارة لـ رابطة دوري المحترفين، ستكون جميع القرارات الخاصة بدوري المحترفين صادرة من خلاله، وهذا يحدث في جميع دول العالم.

اعتراضات كثيرة:

وكان الموسم الماضي شهد اعتراض معظم رؤساء أندية الدوري السعودي للمحترفين على تأجيل المباريات والأخطاء التحكيمية؛ مما جعل البعض يقول بأنه لا يُوجد مبدأ تكافؤ الفرص.

وبسبب كثرة البطولات والتي شارك فيها الهلال والنصر والأهلي في الموسم الماضي، كانت لجنة المسابقات في اتحاد القدم قررت إقامة الجولتين الـ29 والـ30 من دوري المحترفين في الموسم الماضي بشهر رمضان المبارك في العام الجاري، حيث تسبب هذا الأمر في امتداد الموسم وإرهاق البعض.

ويأتي حديث نعيم البكر متفقًا مع تصريحات فهد المدلج رئيس الفيصلي والتي قالها في شهر فبراير الماضي، حيث طلب من اتحاد القدم تحويل لجنة المسابقات من إشراف اتحاد القدم إلى إشراف الرابطة؛ وذلك لرفع الحرج عن الاتحاد السعودي.