خطوة واحدة تفصلنا عن إرسال الغواصة النووية البريطانية

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

بات في حكم المؤكد أن تنضمّ العديد من البلدان ذات المصلحة للتحالف الذي تسعى الولايات المتحدة الأمريكية لتشكيله في منطقة مضيق هرمز والخليج العربي؛ من أجل التصدي للتهديدات الإيرانية، والتي أدت إلى احتجاز ناقلة بريطانية خلال الأيام القليلة الماضية.

بريطانيا في التحالف

ومن بين البلدان التي تسعى في الوقت الحالي إلى الانضمام للتحالف العسكري، هي بريطانيا، والتي تواجه أزمات ضخمة على المستوى السياسي، في أعقاب رفض إيران الإفراج عن ناقلتها التي تم احتجازها يوم الخميس الماضي، مما يعني أن رهانها على الدبلوماسية لم يعد كافيًا.

وحسب صحيفة الجارديان البريطانية، فإن وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت يواجه في الوقت الحالي ضغوطًا واسعة بشأن الانضمام إلى هذا التحالف، والذي كشف بعض مسؤولي واشنطن عنه في الأسابيع القليلة الماضية.

وتتولى الولايات المتحدة الأمريكية في التحالف العسكري مهام الاستطلاع والاستخبارات، بما يوفر تقارير مستمرة ومنتظمة للدول المشاركة في التحالف الدولي الذي تسعى لتكوينه في منطق مضيق هرمز لحماية السفن والناقلات التجارية بشكل رئيسي.

غواصة نووية

وحسب تقارير إعلامية بريطانية، فإن لندن قد تفكر في إرسال غواصة نووية إلى الخليج لتأمين السفن والناقلات من الاعتداءات الإيرانية المتكررة في الوقت الحالي.

وحال موافقة المجلس الأعلى للأمن في الحكومة البريطانية، والمعروف باسم “كوبرا” على تلك الإجراءات، فإن بريطانيا قد تُرسل ثاني قطعها البحرية الكبرى في أقل من أسبوعين، وذلك بعد أن بعثت بالمدمرة HMS الشهيرة، في أعقاب تحرش زوارق الحرس الثوري الإيراني بسفينة بريطانية خلال الأسبوع الماضي.