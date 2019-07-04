خلل مفاجئ في خدمات آي كلاود من آبل

المواطن - متابعة

توقّفت خدمة آي كلاود (iCloud) من “آبل” عن العمل بشكل طبيعي في مختلف أنحاء العالم، وذلك وفقاً لصفحة آبل على الإنترنت، والتي أوضحت أن المشكلة تؤثر على بعض المستخدمين.

وتُعد “آي كلاود” خدمة تخزين ونسخ احتياطي عبر الإنترنت من “آبل”، وتتيح للمستخدمين تخزين المعلومات، بما في ذلك البريد الإلكتروني وجهات الاتصال والتقويم. كما يمكن للمستخدمين مزامنة هذه البيانات بين العديد من الأجهزة المدعومة والحواسيب. وتوفر “آي كلاود” للمستخدمين مساحة تخزين تصل إلى 5 جيغابايت مجاناً، بينما توفر مساحات تخزين إضافية مقابل رسوم اشتراك شهرية أو سنوية.

ويظهر موقع Down Detector، المتخصص في رصد انقطاع الخدمة عن المواقع الإلكترونية بناءً على تقارير يقدمها المستخدمون من مختلف أنحاء العالم، مواجهة خدمة “آي كلاود” مشاكل منذ الساعة 7:25 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وتتعلق معظم المشاكل المبلغ عنها بحسب موقع Down Detector بالبريد الإلكتروني، والنسخ الاحتياطي، وصعوبة الوصول إلى الخدمة بشكل عام.

من جهتها، أوضحت “آبل” أن المشاكل تتعلق بميزات المستندات في السحابة، وخدمات “العثور على أصدقائي”، و”العثور على هاتفي” و”مركز الألعاب” و”ميزة وقت الشاشة” والصور والنسخ الاحتياطي والتبويبات والإشارات المرجعية والتقويم وجهات الاتصال والبريد والملاحظات والتذكير.

ويبدو أن العطل يشمل مناطق أوروبا والولايات المتحدة الأميركية وأميركا الجنوبية واليابان، بالإضافة إلى منطقة الشرق الأوسط أيضاً.

كما من الواضح أن “آبل” تواجه مشاكل في أنظمة متاجر البيع بالتجزئة الخاصة بها، حيث أبلغ عدد من المستخدمين أن الموظفين غير قادرين على إكمال طلبات العملاء أو طلبات الدعم.