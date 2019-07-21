خيمة أحد رفيدة تختتم فعالياتها برعاية أمير عسير

خيمة أحد رفيدة تختتم فعالياتها برعاية أمير عسير

2019/07/21
الساعة 2:36 مساءً
- ‎فيالمراسلون, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن – فهد القحطاني – أحد رفيدة

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير الحفل الختامي للخيمة السياحية الأولى بأحد رفيدة مساء اليوم الأحد.

وكانت الخيمة السياحية انطلقت في التاسع من هذا الشهر، ولمدة عشرة أيام؛ إذ أقيمت بها عدة دورات تدريبية وبرامج دعوية وثقافية وأمسيات شعرية، وكذلك عدة برامج متنوعة للنساء والأشبال، وتأتي هذه الخيمة في حُلتها الأولى وشاركت بها اثنتا عشرة جهة خيرية خلال هذه المدة وشهدت حضورًا كبيرًا من الأهالي وزوار المحافظة الذين استفادوا من هذه البرامج القيمة.



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