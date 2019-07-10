داش كام جديدة للرؤية الليلية

المواطن - متابعة

أطلقت شركة “YI Technology” الصينية داش كام جديدة للسيارات، لا تتضمن أي بطاريات، تمتاز بوضع مطور للرؤية الليلية، بـ65 دولارًا أمريكيًّا.

وأوضحت الشركة أن درجات الحرارة المرتفعة صيفًا أو المنخفضة شتاءً تتسبب في مشاكل في البطارية.

وتعمل الداش كام الجديدة في درجة حرارة تتراوح بين 30 و85 درجة مئوية.

وتضم باقة تجهيزات الكاميرا الجديدة مستشعر صورة من سوني، مع عدسة زجاجية بفتحة F1.8، توفر صور بجودة فائقة في ظل ظروف الإضاءة السيئة، مع شاشة قياس 4ر2 بوصة.

ويبلغ نطاق رؤية الكاميرا حوالي 140 درجة، وتسجيل بدقة 1080 بكسل، وتُحلل الصورة بنظام مساعدة السائق المتطور Dash Camera ADAS؛ للتأكد من تعب السائق أو خروجه عن المسار والتعرف على احتمال التصادم الأمامي في الوقت الحقيقي.