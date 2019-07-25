دا كوستا والأحمدي يدعمان الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

ينضم المغربيان كريم الأحمدي ومروان دا كوستا لمعسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في مدينة دبي الإماراتية، بعد انتهاء الإجازة التي حصلا عليها.

وحصل الثنائي الأحمدي ودا كوستا على إجازة سنوية بعد نهاية مشاركتهما مع المنتخب المغربي الأول لكرة القدم في بطولة كأس الأمم الإفريقية “الكان 2019″، التي أُقيمت في مصر مؤخرًا.

وظهر ثنائي الاتحاد بمستوى مميز في منافسات دور المجموعات مع المنتخب المغربي الأول لكرة القدم في كأس الأمم الإفريقية 2019، قبل أن يودع البطولة القارية من دور الـ16.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد معسكرًا خارجيًا في مانشستر، ولعب أكثر من مباراة ودية خلال الفترة الماضية، وسيُغادر اليوم إلى دبي لبدء المرحلة الثانية من الإعداد لمنافسات الموسم الرياضي الجديد.