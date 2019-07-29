دا كوستا يسافر إلى معسكر الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

ينضم النجم المغربي مروان دا كوستا إلى معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، مساء اليوم الاثنين، لبدء الاستعداد لمنافسات الموسم الرياضي الجديد.

ونشر مروان دا كوستا عبر حسابه الخاص على “انستقرام” صورة له وهو في الطائرة، وعلق عليها قائلًا: “في طريق للانضمام إلى فريقي الاتحاد”.

وكان الجهاز الفني لنادي الاتحاد بقيادة التشيلي خوسيه سييرا قد منح مروان دا كوستا فترة راحة بعد نهاية مشاركته مع المنتخب المغربي الأول لكرة القدم في بطولة كأس الأمم الإفريقية “الكان 2019″، التي أُقيمت في مصر مؤخرًا.

وظهر مروان دا كوستا بمستوى مميز في منافسات دور المجموعات مع المنتخب المغربي الأول لكرة القدم في كأس الأمم الإفريقية 2019، قبل أن يودع البطولة القارية من دور الـ16.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد معسكرًا خارجيًا في مانشستر، ولعب أكثر من مباراة ودية خلال الفترة الماضية، قبل أن يُغادر إلى دبي لبدء المرحلة الثانية من الإعداد لمنافسات الموسم الرياضي الجديد.