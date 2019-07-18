دخله 17500 ريال ويشتكي نقص حساب المواطن

المواطن - الرياض

أعاد حساب المواطن التأكيد على معايير الاستحقاق والحد المانع من الحصول على الدعم وقواعد الصرف للمستحقين.

وتقدم مواطن دخله الشهري 17500 ريال بشكوى لحساب المواطن يشتكي فيها من عدم زيادة الدعم المخصص له منذ اشتراكه في البرنامج بالرغم من ارتفاع أسعار البنزين وتأكيد البرنامج أكثر من مرة أنه تمت تغطية هذه الزيادة.

وقال المواطن في شكواه : يصرف لي 300 ريال منذ اشتراكي بحساب المواطن لماذا لم تتم زيادته مع زيادة سعر البنزين؟؟؟

وأرفق المواطن صورة من بيانات الدخل الخاصة به عبر الحاسبة التقديرية، والتي أظهرت أن إجمالي الدخل الشهري 17500 ريال فيما بلغ عدد أفراد الأسرة 6 أشخاص.

من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ22، والتي سيتم إيداعها في شهر سبتمبر المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: (هنا).

ويستمر التسجيل في البرنامج للاستفادة من الدفعة القادمة، حتى موعد إيداع الدفعة الحادية والعشرين.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.