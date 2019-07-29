دعاء مؤثر لأمير الرياض أثناء دفن الأمير بندر بن عبدالعزيز

المواطن - مكة المكرمة

أظهر مقطع فيديو دعاءً مؤثرًا لأمير الرياض، فيصل بن بندر، خلال دفن والده الفقيد الأمير بندر بن عبدالعزيز، مساء اليوم الاثنين، في مقبرة العدل بمكة المكرمة، بحضور عددٍ من الأمراء.

وأعلن الديوان الملكي أن صلاة الجنازة على الفقيد الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود ستكون بعد صلاة العشاء، مساء اليوم، بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.

وسيقام العزاء في وفاة المغفور له- بإذن الله تعالى- الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود، في قصره بمدينة الرياض اعتبارًا من بعد صلاة المغرب يوم الثلاثاء 27/ 11/ 1440هـ إلى الساعة التاسعة مساءً ولمدة ثلاثة أيام.

ويعد الأمير بندر الذي وارى الثرى في مقبرة العدل بمكة المكرمة، النجل العاشر من أبناء المؤسس الملك عبد العزيز الذكور، وترتيبه بين إخوته بعد الملك فهد مباشرة، ولم يتقلد الأمير بندر أي منصب رسمي في الدولة.