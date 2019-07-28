دعم الأندية يصنع منتخباً أفضل

المواطن - محمد سمعه

أقرت الهيئة العامة للرياضة يوم 20 يوليو الجاري، استراتيجية دعم الأندية والرياضة السعودية ماليًا قبل انطلاق موسم 2019-2020.

وشدّد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس هيئة الرياضة على اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بدعم الرياضة السعودية والأندية لتواكب خطة المملكة في عام 2030.

وفي السياق ذاته، تحدّث الناقد الرياضي تركي الغامدي عن كيفية الاستفادة من الدعم لصنع منتخب سعودي أفضل فقال: حقيقة بعد دعم القيادة الكبير بملياري ونصف المليار ريال للرياضة والأندية، نستحق أن نرى منتخباً سعودياً أفضل من المنتخب الحالي.

وأضاف تركي الغامدي: هذا الدعم الكبير من القيادة، يضع مسؤوليات كبيرة على عاتق مسؤولي الرياضة والأندية في المملكة من أجل صُنع ما هو أفضل ليكون لدينا منتخب سعودي قوي، كذلك يجب على المسؤولين بالرياضة، الاهتمام بإعادة صياغة جميع المنتخبات السعودية بداية من الفئات السنية وصولًا لـ المنتخب الأول، لنرى أفضل النتائج.

جدير بالذكر، أن هيئة الرياضة كانت أقرت توفير 50 مليون ريال كدعم مباشر لأندية دوري المحترفين مع تزويدها بـ 10 ملايين ريال كدعم مرتبط بتطوير البنية التحتية والمنشآت للأندية.

تركي الغامدي : الدعم الذي تناله الكرة السعودية يستحق ان يكون لدينا منتخب أفضل #الحصاد_الرياضي

#المنتخب_السعودي pic.twitter.com/p0ZAmZ3Jvq — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) July 27, 2019