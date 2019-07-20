دعم القيادة للأندية .. تطوير ومواكبة وخلق بيئة جاذبة

المواطن - محمد سمعه

شدد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة، على اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بدعم الرياضة السعودية والأندية لتواكب خطة المملكة في عام 2030.

ولا شك أن الدعم المُقدم للرياضة السعودية، يتواصل من قبل الأمير محمد بن سلمان، والذي يستشعر أهمية دعم القطاع الرياضي من أجل التطوير ومواكبة باقي قطاعات المملكة.

دعم القيادة يُحقق أهدافه:

وأظهر حديث عبدالعزيز بن تركي الفيصل في مؤتمر إستراتيجية دعم الأندية، رؤية الأمير محمد بن سلمان لدعم الأندية وخلق بيئة جاذبة للقطاع الخاص من أجل الاستثمار الرياضي والذي ينعكس بالإيجاب على المنافسات الرياضية.

وقال عبدالعزيز الفيصل: “سيدي ولي العهد كان حريصًا رغم مشاغله على متابعة هذه الإستراتيجية بما يضمن تحقيق أفضل معايير الحوكمة في الأندية، إلى جانب نشر الألعاب المختلفة وجذب المستثمرين وزيادة الفرص الوظيفية”.

وعند تطبيق الإستراتيجية الجديدة لدعم الأندية، سيؤدي هذا إلى ضخ عدد ضخم وهائل من الوظائف المباشرة وغير المباشرة، حتى يُصبح قطاع الرياضة يُنفذ دوره الرئيسي في خلق وظائف جديدة تنعكس على المجتمع السعودي بالإيجاب.

وكان عبدالعزيز الفيصل اختتم حديثه في مؤتمر إستراتيجية دعم الأندية قائلًا: باسم كل الرياضيين أشكر مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد على هذا الدعم وهذا الاهتمام للقطاع الرياضي.

ويذكر أن الهيئة العامة للرياضة كانت أقرت توفير 50 مليون ريال كدعم مباشر لأندية دوري المحترفين مع تزويدها بـ 10 ملايين ريال كدعم مرتبط بتطوير البنية التحتية والمنشآت للأندية.