دعم تأهيل حفر الباطن بأجهزة ومعدات جديدة

المواطن - حفر الباطن

دعّمت صحة حفر الباطن مركز التأهيل الطبي بأجهزة ومعدات طبية حديثة، وذلك في إطار السعي لتطوير الخدمات المقدمة وتحسين معدلات الأداء وتجويد الخدمة الصحية، حيث شمل الدعم جهاز تحريك مفصل الكتف الذي يستخدم في تمرين المفصل بعد الإصابات الرياضية كخلع الكتف وفي حالات تصلب مفصل الكتف مع كبار السن ومرضى الجلطات الدماغية.

كما تمّ دعم المركز بجهاز تحريك مفصل الكف، حيث يعتبر هذا الجهاز متطوراً ويعمل آلياً على تحريك مفصل الكف حسب عدة برامج موجودة في الجهاز يختار المعالج حسب حالة المريض، ويستخدم في حالة تصلب مفصل الكف مع مرضى الكسور وكذلك مرضى ضمور العضلات.

كما اشتملت تلك التحديثات التطويرية على جهاز الموجات الحرارية وهذا الجهاز عباره عن أشعة تحت الحمراء تتعمق داخل الجسم والعضلات وتساعد في شكل كبير في تحسن التشنج العضلي ومشاكل أسفل الظهر.

وكانت الصحة في حفر الباطن أنهت العمل على توسعة مركز التأهيل الطبي وتطوير بيئة العمل والتي ستنعكس إيجاباً في تطوير مستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين.