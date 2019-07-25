دوري محمد بن سلمان للمحترفين السادس عالميًا

المواطن - مروة نبيل

شهدت النسخة الاستثنائية من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين طفرة هائلة على مستوى التعاقدات مع اللاعبين الأجانب المميزين أو المدربين أصحاب الخبرات الكبيرة في الدوريات الكبرى.

ووضع تقرير نظام TMS في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز السادس عالميًا لمنافسات الموسم الرياضي الماضي، لتتفوق على العديد من البطولات العالمية.

وأشار حساب الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن هذا التصنيف جاء وفقًا لقيمة صفقات انتقال اللاعبين المحترفين لصيف 2018/ 2019، وذلك بقيمة بلغت 152.1 مليون دولار.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في التتويج بلقب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد منافسة قوية مع الهلال.