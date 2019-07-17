دولار أحدث أعمال Netflix الأصلية وهذه قصته

المواطن - الرياض

أعلنت Netflix عن استحواذها على مسلسل “دولار” وهو مسلسل درامي اجتماعي تشويقي مليء بالإثارة. ليكون أحدث الإضافات لمسلسلاتها الأصلية، حيث سيتم عرض مسلسل “دولار” وهو من بطولة النجمين عادل كرم وأمل بوشوشة حصريًا على Netflix.

تدور أحداث المسلسل حول فكرة تسويقية مدهشة لافتتاح بنك جديد في لبنان، وقيمة الفكرة مليون دولار أمريكي، إلا أن صاحب الفكرة طارق (عادل كرم)، أحد العقول المبدعة في عالم الإعلانات، لا يودّ مشاركتها سوى مع المدير التنفيذي لدى البنك.

وتشعر زينة (أمل بوشوشة)، مديرة مالية شابة وذكية في هذا البنك، بأن هناك أمرًا غير طبيعي، ولكن هل ستتمكن من حلّ اللغز قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة؟

ويتميز مسلسل “دولار” بأنه إنتاج شرق أوسطي بأكمله، بالإضافة إلى طاقم التمثيل العربي، فهو من تأليف هشام هلال ومن إنتاج شركة “سيدرز آرت برودكشن – صبّاح أخوان” الرائدة في الشرق الأوسط ومن إخراج سامر برقاوي، العقلية المبدعة وراء العديد من الأعمال الإقليمية الناجحة مثل “الهيبة” و”نص يوم”.



وينضم مسلسل دولار وهو دراما اجتماعية تشويقية مليئة بالإثارة، إلى قائمة أعمال Netflix العربية المتنوعة، حيث يمثل نموذجًا جديدًا من الدراما العربية والتي تسعى لاستقطاب فئة جديدة من الجمهور العربي الشاب من خلال ١٠ – ١٥ حلقة.

ويمثل دولار عودة الفنان المترشح لجائزة الأوسكار عادل كرم إلى Netflix من خلال عمل درامي يشاركه فيه الفنانة المتألقة أمل بوشوشة.

ومن جانبه قال سامر برقاوي: “أنا متحمس جدًا للتعاون مع Netflix في مسلسلنا الجديد دولار، ونأمل أن ينال المسلسل إعجاب المشاهدين من حول العالم عبر المنصة العالمية.

وقال: إن هذا العمل مميز جدًا ويجمع بين الإثارة والدراما ليظهر أمل بوشوشة بمواهبها الفنية المتعددة، وإظهار عادل كرم في دور بعيدًا عن الكوميديا، التي منحته الشهرة ومحبة الجمهور.

يشار إلى أن مسلسل “دولار” سيكون متاحاً عالمياً على منصة Netflix اعتبارًا من 8 أغسطس 2019، بالترجمة إلى أكثر من 20 لغة لمشتركي Netflix في 190 دولة حول العالم.