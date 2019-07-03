ديبالا قد يحسم انتقال بوغبا إلى يوفنتوس

المواطن - مروة نبيل

يسعى نادي يوفنتوس الإيطالي لضم بول بوغبا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية؛ ما دفعه لعقد صفقة تبادلية تضم الأرجنتيني باولو ديبالا؛ لإغراء مانشستر يونايتد برحيل النجم الفرنسي.

ديبالا:

وبذل مسؤولو نادي يوفنتوس الإيطالي محاولات كبيرة خلال الفترة الماضية لإقناع إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي بالتخلي عن خدمات بوغبا، ولكنها باءت بالفشل؛ ما دفعهم للتفكير في إدخال ديبالا في الصفقة، أملًا في حسمها.

وأكدت صحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت”، أن مسؤولي نادي يوفنتوس الإيطالي سيقدمون النجم الأرجنتيني باولو ديبالا ضمن الصفقة، لإغراء مانشستر يونايتد بالتنازل عن بوغبا، خاصة أنه لا يُمانع في الانتقال إلى البيانكونيري.

بوغبا.. والرحيل عن يونايتد:

وارتبط اسم بوغبا بالرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية؛ لرغبته في خوض تحدٍّ جديد في مكان آخر، خاصة بعدما فشل الشياطين الحمر في التأهل إلى النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا.

وفور إعلان بوغبا عن رغبته في الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي، يسعى الثنائي يوفنتوس وريال مدريد الإسباني للحصول على خدماته بشكل نهائي، ولكن تراجع حماس المرينغي مؤخرًا؛ نظرًا لارتفاع سعره.

وتُؤكد التقارير الصحافية أن يوفنتوس حدد مبلغًا ماليًّا يتراوح بين 60 إلى 70 مليون يورو، بالإضافة إلى باولو ديبالا مقابل الحصول على بوغبا نهائيًّا.

يُذكر أن إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي ترغب في بيع بوغبا مقابل 150 مليون يورو لأي نادٍ يرغب في التعاقد معه، ولكن النجم الفرنسي أبدى استعداده للعودة إلى فريق السابق يوفنتوس الإيطالي، والتدريب تحت قيادة المدرب ماوريسيو ساري.