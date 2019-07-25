ديبالا يحدد قراره الأخير

المواطن - محمد سمعه

كشف اللاعب الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، عن قراره الأخير بشأن الرحيل عن صفوف اليوفي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكانت أندية باريس سان جيرمان الفرنسي وريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي أبدوا اهتمامهم جميعًا بالتعاقد مع الأرجنتيني ديبالا في الميركاتو الصيفي الجاري.

ونقلت صحيفة كوريري ديللو سبورت الإيطالية، تصريحات باولو ديبالا والذي قال: حقيقة لا أرغب في الرحيل عن يوفنتوس، أريد التألق مع هذا النادي الكبير.

وكان باولو ديبالا انضم لصفوف فريق يوفنتوس في صيف 2015 قادمًا من نادي باليرمو الإيطالي.

وقيل إن نادي يوفنتوس يخطط للتخلص من ديبالا والاستفادة منه ماليًا، من أجل التعاقد مع صفقات آخرى في الميركاتو الصيفي.

وقالت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية، إن نادي توتنهام هوتسبير رغب في التعاقد مع اللاعب ديبالا مقابل 80 مليون جنيه إسترليني، لتكون الصفقة الأغلى بعدما تعاقد توتنهام مع الفرنسي تانجاي ندومبيلي لاعب ليون الفرنسي مقابل 65 مليون جنيه إسترليني.