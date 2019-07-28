ديبالا يصدم يوفنتوس

المواطن - محمد سمعه

قرّر اللاعب الأرجنتيني باولو ديبالا جناح نادي يوفنتوس الإيطالي البقاء في صفوف البيانكونيري في صيف العام الجاري والمنافسة على حجز مكان له في التشكيل الأساسي لليوفي.

ويُذكر أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بقيادة المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير، قرر التعاقد مع باولو ديبالا لتعزيز الجانب الهجومي لديه.

وقالت شبكة سكاي إيطاليا الإيطالية، أن باولو ديبالا صرف نظره عن الرحيل عن يوفنتوس، وقرر البقاء في صفوف بطل إيطاليا للمنافسة على حجز مكان له في التشكيلة الأساسية في الموسم الجديد 2019-2020.

لا شك أن قرار ديبالا، صدم نادي يوفنتوس والذي كان يُمني النفس في بيعه والاستفادة منه ماليًا لضم بديله.

وقيل إن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي تقدّم بعرض مالي قدره 80 مليون جنيه إسترليني، للتعاقد مع باولو ديبالا في صيف العام الجاري.

انضمّ ديبالا لصفوف يوفنتوس في صيف 2015 قادمًا من نادي باليرمو الإيطالي.