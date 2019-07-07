ديبالا يُهدد انتقال بوغبا إلى يوفنتوس

المواطن - مروة نبيل

أكدت تقارير صحافية أن إحدى خطط نادي يوفنتوس الإيطالي لضم الفرنسي بول بوغبا من صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي، أصبحت مهددة بالفشل.

وكانت ضحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت”، قد أكدت أن مسؤولي نادي يوفنتوس سيقدمون النجم الأرجنتيني باولو ديبالا ضمن صفقة بوغبا، لإغراء مانشستر يونايتد بالتنازل عن النجم الفرنسي، الذي يُرحب بالانتقال إلى البيانكونيري.

وأشار موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، اليوم الأحد، إلى أن أداء ديبالا مع الأرجنتين ضد تشيلي في بطولة كوبا أمريكا 2019، أرسل تأكيدًا لإدارة البيانكونيري حول أنه لا يزال يتمتع بجودة عالية داخل المستطيل الأخضر.

وأوضح الموقع الإيطالي، أن أداء ديبالا مؤخرًا يُهدد تنفيذ يوفنتوس لخطته بعقد صفقة تبادلية مع النادي الإنجليزي، خاصة أن النجم الأرجنتيني يُفضل البقاء في البيانكونيري الموسم المقبل، رغم قلة مشاركته منذ ضم كريستيانو رونالدو.

وشدّد “كالتشيو ميركاتو”، على أن مستوى ديبالا مع منتخب الأرجنتين سيُجبر المدير الفني ماوريسيو ساري، على إعادة النظر في مستقبله.

يُذكر أن مباراة الأرجنتين ضد تشيلي هي الأولى التي يخوضها ديبالا في التشكيلة الأساسية لمنتخب بلاده في كوبا أمريكا 2019، ونجح في تسجيل الهدف الثاني خلال اللقاء الذي انتهى بفوز التانغو بنتيجة 2/1.