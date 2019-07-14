ديوكوفيتش يحسم نهائي ويمبلدون 2019

المواطن - مروة نبيل

تألق الصربي نوفاك ديوكوفيتش في نهائي ويمبلدون 2019 ضد السويسري روجر فيدرر، في مباراة استمرت لمدة 5 ساعات تقريبًا، ليتوج بلقبه الخامس.

نهائي ويمبلدون 2019:

وشهدت الأشواط الأولى في نهائي ويمبلدون 2019 تركيزًا كبيرًا من الثنائي ديوكوفيتش وفيدرر، قبل أن يفوز اللاعب الصربي بعد أطول نهائي في تاريخ البطولة الإنجليزية للتنس.

وحسم ديوكوفيتش نهائي ويمبلدون 2019 بخمس مجموعات بواقع (7/6)، (1/6)، (7/6)، (4/6) و(13/12)، ليحرم فيدرر من تحقيق إنجاز استثنائي بأن يكون أكبر بطل في تاريخ بطولات الجراند سلام.

وبعد نهائي ويمبلدون 2019 ضد فيدرر، رفع الصربي ديوكوفيتش رصيده إلى 5 ألقاب في بطولة التنس الإنجليزية، و16 لقبًا في الجراند سلام.