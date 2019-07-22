دي خيا يُحدد شرطه للبقاء في اليونايتد

المواطن - محمد سمعه

حدّد الإسباني دافيد دي خيا حارس مرمى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي شرطه وذلك من أجل تجديد العقد بشكل رسمي مع الشياطين الحمر خلال الفترة المقبلة.

وأصبح دافيد دي خيا قريبًا من تجديد العقد مع مانشستر يونايتد لمدة ست سنوات مقابل 117 مليون جنيه إسترليني للحارس الإسباني.

وكتب دي خيا رسالة عبر حسابه الرسمي في الإنستجرام قائلًا: بالطبع أتمنى أن أكون قائدًا لفريق مذهل مثل مانشستر يونايتد، شرف كبير لي أن أدافع عن قميص النادي وأن أكون قائدًا له.

وانضم دي خيا لصفوف مانشستر يونايتد في عام 2011 قادمًا من نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، ونجح في أن يجعل نفسه واحدًا من أفضل حراس المرمى في العالم خلال الفترة الأخيرة.

شارك دي خيا مع المنتخب الإسباني في بطولة كأس العالم 2018 والتي أُقيمت في روسيا.

سبق لناديي باريس سان جيرمان الفرنسي وريال مدريد الإسباني، الاهتمام بالتعاقد مع دي خيا، خلال صيف العام الجاري.