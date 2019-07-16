دي ليخت في تورينو لحسم انتقاله إلى يوفنتوس

المواطن - مروة نبيل

وصل مدافع أياكس أمستردام والمنتخب الهولندي الأول لكرة القدم، ماتياس دي ليخت إلى تورينو، تمهيدًا لحسم صفقة انتقاله إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ومن المقرر أن يخضع قائد أياكس أمستردام الهولندي، دي ليخت للكشف الطبي، يوم الأربعاء، في المركز الطبي الخاص بنادي يوفنتوس قبل توقيع العقود رسميًّا.

وتوصلت إدارة نادي يوفنتوس لاتفاق مع أياكس الهولندي لانضمام دي ليخت إلى صفوف الفريق الإيطالي، بعد فترة طويلة من المفاوضات بين الناديين.

ووجه دي ليخت رسالة إلى جماهير نادي يوفنتوس الإيطالي بعد وصوله إلى تورينو، وقال: “أهلًا جماهير يوفنتوس، أنا ماتياس دي ليخت وسعيد بالتواجد هنا”.

وكان نادي برشلونة الإسباني يسعى للتعاقد مع دي ليخت في الميركاتو الصيفي أيضًا، إلا أن اللاعب الهولندي قرر الموافقة على عرض يوفنتوس واللعب في الدوري الإيطالي الموسم الجديد.